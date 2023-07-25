Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статьи
Игры
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

Сегодня, 17:15

Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Аль-Ахли»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» информацию об интересе к нему команды «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

Ранее эти данные распространил matchtv.ru.

— После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные, — сказал Черчесов. — Но, как уже вам говорил, торопиться с решением не буду.

Черчесов возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года, 19 июля 2023 года 59-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от фарерского «Клаксвика» (0:3) в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы»

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
14
21
Читайте также
«Зенит» продажей Малкома установит рекорд РПЛ
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Черчесов может возглавить «Аль-Ахли»
Новости
RSS RSS
Все новости