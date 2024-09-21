«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Команда из Эр-Рияда — действующий чемпион Саудовской Аравии. В про-лиге сезона 2023/2024 клуб из Джидды финишировал на 5-й строчке.

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