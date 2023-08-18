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Сегодня, 23:00

Гол экс-игрока ЦСКА Витиньо помог «Аль-Иттифаку» Джеррарда обыграть «Аль-Хазм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стивен Джеррард.
Фото AFP

«Аль-Иттифак» в гостях обыграл «Аль-Хазм» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

На 17-й минуте гостей вывел вперед Робин Квайсон, отличившийся с передачи бывшего полузащитника ЦСКА Витиньо. На 52-й минуте Витиньо сам установил окончательный счет встречи.

«Аль-Иттифак» одержал вторую победу подряд в чемпионате Саудовской Аравии. В первом туре команда обыграла «Аль-Наср» (2:1). С лета этого года «Аль-Иттифак» возглавляет Стивен Джеррард.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 2-й тур
18 авг, 00:00. Al-Hazem Club Stadium (Ар-Расс)
Аль-Хазм
0:2
Аль-Иттифак

Стивен Джеррард
Футбол
ФК Аль-Иттифак
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