Гол экс-игрока ЦСКА Витиньо помог «Аль-Иттифаку» Джеррарда обыграть «Аль-Хазм»

«Аль-Иттифак» в гостях обыграл «Аль-Хазм» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 2:0.

На 17-й минуте гостей вывел вперед Робин Квайсон, отличившийся с передачи бывшего полузащитника ЦСКА Витиньо. На 52-й минуте Витиньо сам установил окончательный счет встречи.

«Аль-Иттифак» одержал вторую победу подряд в чемпионате Саудовской Аравии. В первом туре команда обыграла «Аль-Наср» (2:1). С лета этого года «Аль-Иттифак» возглавляет Стивен Джеррард.