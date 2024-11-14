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Сегодня, 14:21

Зара и NLO выступят на матче между сборными России и Брунея

Алина Савинова
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Эстрадная певица Зара и поп-группа NLO выступят для зрителей на товарищеском матче Россия — Бруней, сообщает пресс-служба российской сборной.

Игра состоится 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Зара исполнит гимн России, а NLO — свой хит «Танцы».

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2024 года, а Бруней — на 184-м.

19 ноября команда Валерия Карпина также примет сборную Сирии в Волгограде.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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