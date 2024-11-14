Онопко: «Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но аналитики разбирают соперника»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о предстоящем товарищеском матче против Брунея.

«Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но у нас есть в тренерском штабе аналитики, которые давно смотрят и разбирают соперника», — сказал Онопко «СЭ».

Матч Россия — Бруней состоится 15 ноября в Краснодаре. Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.