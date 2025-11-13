Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:19

Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды

Анастасия Пилипенко

Голкипер сборной Перу Педро Гальесе после BetBoom товарищеского матча с командой России (1:1) назвал полузащитника Александра Головина лучшим игроком хозяев.

«Мне очень понравился Головин, капитан сборной России. Он очень старался, был хорош в атаке. Был лучшим в составе России», — цитирует Гальесе Metaratings.ru.

Матч прошел 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, в нем Головин отметился забитым голом. Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против Чили.

Источник: Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Педро Гальесе
Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
Голы Головина и Валеры, гимн от Куртуковой: фото матча России с Перу
В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России
Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России, не выходя на поле. Как это возможно?
Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили
В Перу готовы провести повторный матч со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости