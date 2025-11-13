Футбол
Сегодня, 12:05

В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Камбоджи Ват Чамроен в разговоре с «СЭ» сообщил, что страна хотела бы провести товарищеский матч по футболу со сборной России.

«Мы бы хотели провести товарищескую игру с Россией. Футбол — популярный вид спорта везде, в том числе в Камбодже. Если у нас будет возможность провести товарищеский матч с россиянами, это будет прекрасно. Ждем, когда у нас появится возможность провести футбольный матч. Мы готовы сыграть в России. Готовы и пригласить сборную России приехать в Камбоджу, чтобы также провести матч у нас. Это будет лучше», — сказал Чамроен «СЭ».

12 ноября сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в матче на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

15 ноября команда сыграет со сборной Чили на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

