Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:54

Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили

Алина Савинова

Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки и тренерский штаб национальной команды прибыли в Сочи.

Российскую сборную встретили в южном городе с караваем.

В субботу, 15 ноября, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу (1:1), который состоялся 12 ноября в Санкт-Петербурге.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды
Не надо валить все на Сафонова. Кроме Головина и Миранчука, сборная играла пешком — и ей передались «динамовские» нервы Карпина
Голы Головина и Валеры, гимн от Куртуковой: фото матча России с Перу
В НОК Камбоджи заявили о желании провести товарищеский матч со сборной России
Кержаков может лишить Дзюбу рекорда по голам за сборную России, не выходя на поле. Как это возможно?
Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на матч против Чили
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЗГ из БАНИ

    И побежали после хлеба-соли на пляжи!)ПыСы-из Питера в Сочи,отличный маршрут,прям по газовой трубе!))))

    13.11.2025

    • Вратарь сборной Перу Гальесе назвал Головина лучшим игроком российской команды

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости