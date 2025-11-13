Футболисты сборной России прилетели в Сочи на матч с Чили

Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки и тренерский штаб национальной команды прибыли в Сочи.

Российскую сборную встретили в южном городе с караваем.

В субботу, 15 ноября, сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Чили. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что во встрече с чилийцами не примет участия вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, отыгравший полный матч с Перу (1:1), который состоялся 12 ноября в Санкт-Петербурге.