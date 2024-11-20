Карпин — о прилете сборной России в Москву: «А кому-то еще 4 часа на автобусе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что самолет команды прилетел в Москву из Волгограда. 19 ноября национальная команда в товарищеском матче разгромила Сирию (4:0).

Тренер и игроки «Ростова», которых вызывали на ноябрьские матчи в сборную, отправились в Ростов-на-Дону из Волгограда на автобусе.

«А кому то еще 4 часа на автобусе», — написал Карпин в своем Telegram-канале.

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола.