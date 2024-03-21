Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру команды в товарищеском матче с Сербией (4:0).

— Выделять никого не хочется. Если анализировать игру, то только первые 20 минут, когда играли в равных составах. Многие понравились. Можно было лучше в конце первого тайма сыграть. Понравился настрой и желание после перерыва, игроки услышали мои слова, вышли, как будто счет 0:0 и выполняли указания. С чем связан такой настрой? Конечно, от атмосферы и сильного соперника. Выбежал болельщик, не даст соврать. Он в хорошей физической форме. Убежал от 10 человек? Можно его в сборную брать.

— Как будете распределять игровое время с учетом матча «Динамо» — «Ростов». Сколько времени получат игроки?

— Каждый думает по себе. Каждый думает, как бы он поступил сам на моем месте. Умный какой вы (сказал Карпин журналисту, — Прим. «СЭ»).

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».