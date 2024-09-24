В УЕФА разочарованы раскрытием деталей обсуждения смягчения санкций в отношении России

В пресс-службе УЕФА прокомментировали раскрытие подробностей встречи президентов представителей национальных федераций, на которой обсуждалось влияние политики футбол, в том числе вопрос допуска юношеских сборных России до 17 лет.

«Одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы, в которой подчеркнули, что эти обсуждения носят конфиденциальный характер, и УЕФА не будет разглашать никаких деталей.

«Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков», — добавили в пресс-службе.

Ранее во вторник президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал, что около половины представителей стран-членов УЕФА готовы поддержать смягчение санкций в отношении России.

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.