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Колосков считает, что ФИФА и УЕФА не снимут санкции с России в обмен на отказ отстранять Израиль

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что ФИФА и УЕФА не будут менять отстранение израильских команд на возвращение российских, таким образом вопрос никогда не будет строиться.

«Это исключено абсолютно. Такого в истории не было и не будет. Совершенно разные ситуации, подходы, реакции у каждой стороны. Поэтому никаких разменов не будет. Так вопрос не будет стоять никогда», — цитирует Колоскова ТАСС.

В мае президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации. В июле международная организация отложила вынесение решения об отстранении израильских сборных и клубов. 24 сентября издание One Israel сообщило, что ФИФА окончательно отказалась отстранять израильские клубы и сборные.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

Источник: ТАСС
Вячеслав Колосков
ФИФА
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