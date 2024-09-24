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Сегодня, 15:13

Больше половины стран-членов УЕФА готовы поддержать возвращение России на международные турниры

Сергей Разин
корреспондент
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Фото РФС

Президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов рассказал о готовности около половины представителей стран-членов УЕФА поддержать возвращение молодежных сборных России на международные соревнования.

На собрании УЕФА действительно ставился вопрос о возвращении молодежных сборных России до 18 лет на международные соревнования. Я выступил со своей речью и задался вопросом: «Как мы можем объяснить детям, что они не играют?» Мы, особенно постсоветские страны, имеем друзей в каждом государстве, у них тоже есть подрастающее поколение. Как мы объясним этим детям, что они не могут быть вместе и не могут вместе играть друг против друга? После моего выступления были позитивные заявления других стран, которые за идею возвращения российских молодежных команд. По моим ощущениям, больше половины стран-членов УЕФА были за возвращение молодежных сборных России на международные турниры. Они за то, чтобы дети и молодежь выступали!" - приводит слова Барменкулова Sport24.

Ранее президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал о поддержке допуска сборных России до 17 лет к международным соревнованиям.

Игроки молодежной сборной России. Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение.

Сборная России по&nbsp;футболу. Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Источник: Sport24
Молодежная сборная России по футболу
УЕФА
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