В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян приступит к тренировкам 26 марта

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ», когда полузащитник Арсен Захарян вернется к тренировкам с командой после вызова в сборную России.

21 марта 20-летний хавбек принял участие в товарищеском матче с Сербией (4:0). Игрок вышел на поле на 65-й минуте, записав на свой счет голевую передачу.

«Арсен завтра вернется к работе с партнерами по команде», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

31 марта «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Алавесом» в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало — в 19.30 мск.

В нынешнем сезоне Захарян отыграл за клуб 31 встречу, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.