В «Лужниках» открыли раздевалку сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) объявил об открытии раздевалки сборной России на стадионе «Лужники» в Москве.

Помещение будет использоваться национальной командой во время матчей или тренировок, а в остальное время станет доступно для экскурсий.

Отмечается, что стены раздевалки раскрашены в цвета российского флага, а на одной из них перечислены самые значимые игры из тех, что сборная провела в «Лужниках». В экспозицию арены в частности вошел вымпел матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия — Испания и капитанская повязка вратаря Игоря Акинфеева, в которой он выводил команду на поле в одной из встреч турнира.