Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:20

В «Лужниках» открыли раздевалку сборной России по футболу

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Раздевалка сборной России в «Лужниках».
Фото РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил об открытии раздевалки сборной России на стадионе «Лужники» в Москве.

Помещение будет использоваться национальной командой во время матчей или тренировок, а в остальное время станет доступно для экскурсий.

Отмечается, что стены раздевалки раскрашены в цвета российского флага, а на одной из них перечислены самые значимые игры из тех, что сборная провела в «Лужниках». В экспозицию арены в частности вошел вымпел матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года Россия — Испания и капитанская повязка вратаря Игоря Акинфеева, в которой он выводил команду на поле в одной из встреч турнира.

Источник: https://rfs.ru/news/221629
РФС
Сборная России по футболу
Читайте также
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
Агент Овечкина рассказал о состоянии хоккеиста после полученной травмы
Сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Трошечкин предположил, в каком случае Дуглас Сантос получит вызов в сборную России

Губерниев о выплатах футболистам за вызов в сборную России: «Почем нынче любовь к Родине?»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости