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Трошечкин предположил, в каком случае Дуглас Сантос получит вызов в сборную России

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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о получении хавбеком «Зенита» Дугласом Сантосом гражданства РФ.

«Мне кажется, получение Дугласом Сантосом российского гражданства не имеет никакого отношения к сборной России. Его вызов может произойти, если национальной команде вернут официальные игры. При других обстоятельствах вряд ли он будет играть за сборную. А так, когда или если сборную России вернут в официальные турниры, то, конечно, средний возраст команды ощутимо повысится. Потому что сейчас там вроде бы немного другой вектор», — сказал Трошечкин Legalbet.

21 октября Сантос стал гражданином РФ. Он получил гражданство указом президента РФ Владимира Путина. 30-летний Дуглас Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. Соглашение защитника с клубом рассчитано до 30 июня 2027.

Источник: Legalbet
Александр Трошечкин
Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
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