УЕФА не возражает против участия национальной команды России в чемпионате Центральной Азии

Возможное участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (ЦАФА) не противоречит решению УЕФА об отстранении россиян от участия в турнирах под эгидой организации.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы УЕФА.

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

С февраля 2022 года российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.