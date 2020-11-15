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Турция — Россия: Караваев заменил Черышева в первом тайме

20:38
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пошел на перемены в первом тайме матча Лиги наций против Турции. Он заменил полузащитника Дениса Черышева на защитника Вячеслава Караваева.

Черышев открыл счет в матче, но в середине тайма россияне остались вдесятером после удаления центрального защитника Андрея Семенова. После этого турки за короткое время забили два мяча в ворота россиян.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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