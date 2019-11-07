Станислав Черчесов: «Самое грустное, что Черышев не сможет восстановиться даже ко второй игре»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о травме полузащитника Дениса Черышева. Футболист не сможет помочь российской команде в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

— С Денисом мы общались, — сказал Черчесов. — Понятно, в футболе без травм не бывает, но такая ситуация сложилась. И самое грустное, что Денис не восстановится даже ко второй игре. Мы все проверили, все снимки с МРТ получили. Шансов нет. Поэтому он останется в распоряжении клуба. Кто будет вызван вместо Черышева? Мы стараемся поступать последовательно. Сегодня ещё игры идут. Завтра у нас полдня,чтобы все проанализировать и принять решение. Все идет своим чередом. Для нас это привычно, потому что в футболе без травм не бывает. Понятно, что это влияет на определенные нюансы во время игры, но что делать. (Евгений Белоусов)