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Станислав Черчесов: «Самое грустное, что Черышев не сможет восстановиться даже ко второй игре»

19:19
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — о травме полузащитника Дениса Черышева. Футболист не сможет помочь российской команде в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

— С Денисом мы общались, — сказал Черчесов. — Понятно, в футболе без травм не бывает, но такая ситуация сложилась. И самое грустное, что Денис не восстановится даже ко второй игре. Мы все проверили, все снимки с МРТ получили. Шансов нет. Поэтому он останется в распоряжении клуба. Кто будет вызван вместо Черышева? Мы стараемся поступать последовательно. Сегодня ещё игры идут. Завтра у нас полдня,чтобы все проанализировать и принять решение. Все идет своим чередом. Для нас это привычно, потому что в футболе без травм не бывает. Понятно, что это влияет на определенные нюансы во время игры, но что делать. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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