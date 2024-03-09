Четыре игрока РПЛ вызваны в сборную Парагвая на матч против России

Сборная Парагвая опубликовала состав на товарищеский матч против России.

Вызов в национальную команду получили четыре футболиста из РПЛ: Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес (оба «Динамо»), Хуниор Алонсо («Краснодар») и Хесус Медина («Спартак»).

Игра пройдет 25 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени. Сборная Парагвая заранее прилетит в Россию, чтобы провести полноценный тренировочный сбор в Сочи.

21 марта сборная России на том же стадионе сыграет против сборной Сербии. Оба матча пойдут в зачет рейтинга ФИФА.