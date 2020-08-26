Тренер Федор Щербаченко прокомментировал ситуацию с конфликтом между Артемом Дзюбой и Александром Соболевым, которого Станислав Черчесов не вызвал в сборную России на матчи Лиги наций.

— Считаю, Станислав Саламович не стал ничего утаивать и придумывать какие-то непонятные причины. Черчесов честно и откровенно сказал все, как есть на самом деле. Обозначил противоречия между двумя форвардами. Тренеру не нужен конфликт в сборной. Дзюба многолетний лидер национальной команды не только на поле, но и в раздевалке, обладает серьезным авторитетом. Черчесов просчитал все риски, ему не нужна напряженность в коллективе. При этом ничего не разрешимого в этой ситуации нет. Дзюбе и Соболеву не составит большой проблемы поговорить и все прояснить. Первый шаг должен сделать Соболев. Здесь я поддерживаю Черчесова. Именно форварду «Спартака» нужно позвонить нападающему «Зенита».

Виной всему, похоже, стала фраза Соболева про то, что Дзюбе нужно было поддержать Кокорина в публичном пространстве, когда тот попал в неприятную историю. Считаю, Соболев поступил необдуманно, даже где-то глупо. Артем, я знаю об этом, лично поддерживал Александра, хотел, чтобы эта ситуация разрешилась с меньшим вредом для игрока. Это нормальный мужской поступок.

Соболеву нужно было соблюдать корпоративную этику и не говорить об этом в СМИ. Если тебе что-то не нравится, скажи человеку в глаза, а не на всю страну. Зачем Соболеву в интервью советовать что-то Дзюбе? Здесь он дал промах.

Сейчас в сборной довольно серьезная конкуренция. При схеме игры в одного большого нападающего, уже может очередь выстраиваться за Дзюбой. Это и Комличенко, и Смолов. Если Соболев тоже хочет включиться в эту борьбу, ему нужно все переосмыслить и позвонить Артему. На мой взгляд, чисто по футбольным моментам Соболев достоин вызова в сборную. (Виталий Айрапетов)