Бывший тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный переход России в Азию.

«Я не руководитель, они принимают решение, я тренер, они больше владеют информацией, что, чего и как развиваются события. Что я могу тут комментировать? Конечно, хотелось бы, чтобы мы участвовали в каких-то кубках, сборная там, клубы. Думаю, информации больше у министров о том, как развиваются события, как чего там. Чисто по-спортивному я, конечно, могу сказать, что хотелось бы играть в каких-то кубках, представлять свою страну клубам, сборной. Поэтому, наверное, это правильно. Но не знаю, какое будет здесь решение. Поддерживаю ли я переход России в Азию? Нужно двигаться вперед, нас не хотят видеть в Европе. Если в Азии получится, то почему нет? Тоже интересно, это все-таки международное соревнование. Напрашиваться куда-то, просить, умолять не в характере российского человека. Там, где будет возможности и где ждут, то почему бы нет? Я не вижу в этом никаких проблем. Дай бог! Если так это решится, значит, будет очень неплохо, это будет здорово», — приводит слова Юрана «ВсеПроСпорт».

Ожидалось, что на заседании будет обсуждаться вопрос выхода РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.