18:34 | Футбол — Сборная России

Сборную России тепло встретили в Саранске и угостили караваем

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Сборную России угостили караваем в Саранске. Напомним, что национальная команда прибыла в столицу Республики Мордовия на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет 8 июня.

В июне сборная проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

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