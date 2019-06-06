Сборную России тепло встретили в Саранске и угостили караваем

Сборную России угостили караваем в Саранске. Напомним, что национальная команда прибыла в столицу Республики Мордовия на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино, который пройдет 8 июня.

В июне сборная проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Саранск основательно подготовился к встрече 😊 pic.twitter.com/aGZg69542l — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.

Саранск, спасибо за теплую встречу! Очень приятно 😊 pic.twitter.com/XZMNtwD2YU — Сборная России (@TeamRussia) 6 июня 2019 г.

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