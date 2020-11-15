Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Турцией
Сборной России предстоит провести матч Лиги наций против Турции. Днем команда провела разминку, причем сделала это в отеле.
Матч Турция — Россия состоится сегодня, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Сборная России возглавляет турнирную таблицу своей группы с 8 очками, турки занимают 3-ю строчку с 3 очками.
Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.