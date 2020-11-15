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Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Турцией

16:03
Игроки сборной России. Фото Instagram
Игроки сборной России. Фото Instagram
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Сборной России предстоит провести матч Лиги наций против Турции. Днем команда провела разминку, причем сделала это в отеле.

Матч Турция — Россия состоится сегодня, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России возглавляет турнирную таблицу своей группы с 8 очками, турки занимают 3-ю строчку с 3 очками.

Следить за матчем Турция — Россия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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