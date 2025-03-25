Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

25 марта, 14:44

Сборная России может сыграть против Болгарии летом 2026 года

Сергей Ярошенко

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев рассказал о возможном матче против сборной России.

«В этом году игра со сборной России невозможна — у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций. На данный момент общение между нашими федерациями на этот счет не ведется. Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом», — цитирует Котева Sport24.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Болгарии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Милорад Додик рассказал о нападках Запада на Сербию и Республику Сербскую
В МВД порекомендовали не указывать в соцсетях полные данные о себе
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Представитель Захаряна о невызове в сборную: «Это решение Карпина»
Митрюшкин — об отсутствии в сборной: «Не общались про это с Кафановым, но он знает, что я всегда готов»
Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ассоциация футбола Замбии изучит возможность проведения ответного матча против России

Кузьмичев считает возможным вызов Джикии в сборную после игры Дзюбы за национальную команду

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости