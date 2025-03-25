Сборная России может сыграть против Болгарии летом 2026 года

Технический директор Федерации футбола Болгарии Кирилл Котев рассказал о возможном матче против сборной России.

«В этом году игра со сборной России невозможна — у нашей команды матчи отбора к чемпионату мира и игры Лиги наций. На данный момент общение между нашими федерациями на этот счет не ведется. Когда возможен этот матч? В следующем году. Возможно, летом», — цитирует Котева Sport24.

25 марта сборная России проведет BetBoom товарищеский матч против Замбии. Игра состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.