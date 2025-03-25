Кузьмичев считает возможным вызов Джикии в сборную после игры Дзюбы за национальную команду

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Химок» Георгия Джикии, в разговоре с «СЭ» рассказал о перспективах игры россиянина за национальную команду.

— Только что за сборную выступал Дзюба, который был вызван в виде исключения. Как считаете, может ли Джикия по такому же принципу приехать в национальную команду?

— В первую очередь все будет зависеть от Георгия. Если он будет находиться в своих лучших кондициях, тогда я не исключаю этого варианта. Если мы прогнозируем возвращение нашей сборной в международные турниры, то вполне допускаю, что Валерий Георгиевич может вызвать Георгия.

— То есть нужна хорошая игра Джикии и наше возвращение?

— Вообще, вызов в сборную подразумевает под собой то, что игрок на этой позиции выглядит лучше остальных конкурентов, просто в сложившейся ситуации Карпин предпочитал вызывать молодых ребят с прицелом на будущее. Если нас вернут в официальные соревнования, то вероятность приглашения Георгия будет высокой.

31-летний Джикия в текущем сезоне провел за подмосковный клуб 10 матчей и не отличился результативными действиями.

Александр Абустин