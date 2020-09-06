Россия впервые за шесть лет начала год с двух побед
Сборная России победила в двух первых турах Лиги наций, одолев Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), а Станислав Черчесов стал шестым тренером команды, которому удалось выиграть два первых матча календарного года.
До него столь успешный старт удавался Павлу Садырину, Олегу Романцеву (дважды), Валерию Газзаеву, Гусу Хиддинку и Фабио Капелло.
Причем в последний раз с двух побед начинал Фабио Капелло, обыгравший в 2014 году в товарищеских матчах Армению и Словакию. (Кирилл Бурдаков)
|
Год
|
Тренер
|
Турнир
|
Соперник
|
Голы
|
1993
|
Павел Садырин
|
ТМ
|
США (г) — 1:0
|
Сергеев
|
|
|
ТМ
|
Сальвадор (н) — 2:1
|
Онопко, Тедеев
|
1996
|
Олег Романцев
|
ТМ
|
Мальта (г) — 2:0
|
Карпин, Кирьяков
|
|
|
ТМ
|
Исландия (г) — 3:0
|
Карпин-2, Канчельскис
|
1999
|
Олег Романцев
|
ОЧЕ
|
Армения (г) — 3:0
|
Карпин-2, Бесчастных
|
|
|
ОЧЕ
|
Андорра (д) — 6:1
|
Бесчастных-2, Титов, Онопко, Цымбаларь, Аленичев
|
2003
|
Валерий Газзаев
|
ТМ
|
Кипр (г) — 1:0
|
Хохлов
|
|
|
ТМ
|
Румыния (н) — 4:2
|
Шоавэ, в свои ворота, Каряка, Аршавин, Гусев
|
2009
|
Гус Хиддинк
|
ОЧМ
|
Азербайджан (д) — 2:0
|
Павлюченко, Зырянов
|
|
|
ОЧМ
|
Лихтенштейн (г) — 1:0
|
Зырянов
|
2014
|
Фабио Капелло
|
ТМ
|
Армения (д) — 2:0
|
Кокорин, Д.Комбаров
|
|
|
ТМ
|
Словакия (д) — 1:0
|
Кержаков
|
2020
|
Станислав Черчесов
|
ЛН
|
Сербия (д) — 3:1
|
Дзюба-2, Караваев
|
|
|
ЛН
|
Венгрия (г) — 3:2
|
Ант.Миранчук, Оздоев, Мариу Фернандес