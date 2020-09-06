Россия впервые за шесть лет начала год с двух побед

Сборная России победила в двух первых турах Лиги наций, одолев Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), а Станислав Черчесов стал шестым тренером команды, которому удалось выиграть два первых матча календарного года.

До него столь успешный старт удавался Павлу Садырину, Олегу Романцеву (дважды), Валерию Газзаеву, Гусу Хиддинку и Фабио Капелло.

Причем в последний раз с двух побед начинал Фабио Капелло, обыгравший в 2014 году в товарищеских матчах Армению и Словакию. (Кирилл Бурдаков)