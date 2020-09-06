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Россия впервые за шесть лет начала год с двух побед

22:32
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Сборная России победила в двух первых турах Лиги наций, одолев Сербию (3:1) и Венгрию (3:2), а Станислав Черчесов стал шестым тренером команды, которому удалось выиграть два первых матча календарного года.

До него столь успешный старт удавался Павлу Садырину, Олегу Романцеву (дважды), Валерию Газзаеву, Гусу Хиддинку и Фабио Капелло.

Причем в последний раз с двух побед начинал Фабио Капелло, обыгравший в 2014 году в товарищеских матчах Армению и Словакию. (Кирилл Бурдаков)

Год

Тренер

Турнир

Соперник

Голы

1993

Павел Садырин

ТМ

США (г) — 1:0

Сергеев

ТМ

Сальвадор (н) — 2:1

Онопко, Тедеев

1996

Олег Романцев

ТМ

Мальта (г) — 2:0

Карпин, Кирьяков

ТМ

Исландия (г) — 3:0

Карпин-2, Канчельскис

1999

Олег Романцев

ОЧЕ

Армения (г) — 3:0

Карпин-2, Бесчастных

ОЧЕ

Андорра (д) — 6:1

Бесчастных-2, Титов, Онопко, Цымбаларь, Аленичев

2003

Валерий Газзаев

ТМ

Кипр (г) — 1:0

Хохлов

ТМ

Румыния (н) — 4:2

Шоавэ, в свои ворота, Каряка, Аршавин, Гусев

2009

Гус Хиддинк

ОЧМ

Азербайджан (д) — 2:0

Павлюченко, Зырянов

ОЧМ

Лихтенштейн (г) — 1:0

Зырянов

2014

Фабио Капелло

ТМ

Армения (д) — 2:0

Кокорин, Д.Комбаров

ТМ

Словакия (д) — 1:0

Кержаков

2020

Станислав Черчесов

ЛН

Сербия (д) — 3:1

Дзюба-2, Караваев

ЛН

Венгрия (г) — 3:2

Ант.Миранчук, Оздоев, Мариу Фернандес

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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