Сборная России встретится с Таиландом в товарищеском матче в субботу, 7 сентября. Игру должен принять Национальный стадион «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу планирует к показу телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча , основные события игры Россия — Таиланд будут доступны в нашем матч-центре.

Сборная России должна провести второй товарищеский матч в рамках мини-турнира в Ханое. 5 сентября команда Валерия Карпина победила Вьетнам со счетом 3:0.

В рейтинге сборных ФИФА Россия находится на 33-м месте, а Таиланд — на 101-м.