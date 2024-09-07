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Россия — Таиланд: трансляция товарищеского матча начнется в 15.55

Начало трансляции матча Россия — Таиланд запланировано на 15.55
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная России встретится с Таиландом в товарищеском матче в субботу, 7 сентября. Игру должен принять Национальный стадион «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Начало матча запланировано на 16.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи.
07 сент, 16:00. Национальный стадион Ми Динь (Ханой)
Россия
Таиланд
В прямом эфире встречу планирует к показу телеканал «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча, основные события игры Россия — Таиланд будут доступны в нашем матч-центре.
Сборная России должна провести второй товарищеский матч в рамках мини-турнира в Ханое. 5 сентября команда Валерия Карпина победила Вьетнам со счетом 3:0.
В рейтинге сборных ФИФА Россия находится на 33-м месте, а Таиланд — на 101-м.
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