Матч Таиланд — Россия отменен из-за тайфуна во Вьетнами

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Таиланда из-за тайфуна.

«Решение принималось с учетом количества уже выпавших осадков и прогноза погоды на ближайшие сутки в Ханое. Местные власти также рекомендуют жителям вьетнамской столицы оставаться дома и не выходить на улицу», — говорится в сообщении РФС.

На Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября и начаться в 16.00 (мск).

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают проведение матча в воскресенье, 8 сентября.