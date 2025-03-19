Футбол
19 марта, 18:30

Дзюба, Глушенков и Батраков выйдут с первых минут в матче с Гренадой

Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Гренадой
Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила стартовый состав перед BetBoom товарищеским матчем с Гренадой.

Сборная России: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Фомин, Пруцев, Батраков, Глушенков, Садулаев, Дзюба (капитан).

Запасные: Ставер, Агкацев, Круговой, Ибишев, Литвинов, Черников, Кисляк, Мостовой, Бакаев, Мусаев, Сергеев.

Сборная Гренады: Филлип, Чарльз, Франк, Габриэль, Фрэнсис, Эттьен, Акинс, Абрахам, Айзек, Пьер, Уильямс.

Запасные: Белфон, Телесфорд, Вальчин, Джордж, Льюис, Уильямс, Дуглас, Маршалл, Гиттенс.

Матч Россия — Гренада пройдет в Москве 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

Россия — Гренада. Онлайн-трансляция товарищеского матча

  • СЕРХИО76

    Одним словом-не заслужил!

    19.03.2025

  • Soliton Оренбург

    дымит, да, клапан????? горит фрунтова жпппа :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Валера-верим, как же низко ты пал, пригласив, вопреки своим принципам Д-юбу! Теперь ты для меня не тренер, а чмо, на которого надавили, никогда не думал, что ты окажешься таким тренером, которого можно купить, несмотря на твои вроде бы правильные слова, что после 30лет , игроки тебя не интересуют. Валера, как же так,ты продался, как последний суч?нок!

    19.03.2025

  • dinela

    Всё!Все прильнули к экранам своих телевизионных приёмников!Начинается действо!

    19.03.2025

  • Ферапонт Питерский

    К местным оленям приедут наши, трясти ветвистыми

    19.03.2025

  • dinela

    Ну вот та сам себе и ответил...Зачем этот цирк?Забил и забил,можно было против детей выйти и забить.

    19.03.2025

  • Александр Шубин

    Ну и Дзюба на сегодня все свои голы забил за Сборную до введения санкций

    19.03.2025

  • dinela

    Да,только Кержаков не папуасам забивал!

    19.03.2025

  • Александр Шубин

    Я тоже такого мнения, но что в этом плохого? За результаты Сборная не борется, а рекорд будет небольшим событием за последние 3,5 года

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Оказалось-да! Потерял последнее уважение приглашением Д-юбы и включением обратки. Пусть даже на тебя надавили, но не надо отказываться от своей линии. Г-вно ты Валера после этого(хотя всех нюансов не знаю), но первое впечатление такое.

    19.03.2025

  • инок

    Главное - себя беречь. Ничего не может быть глупее, чем травма в таком матче.

    19.03.2025

  • Александр Шубин

    Как личные естественные потребности связаны с футболом? Надо отдать должное спортсмену: Сборной хорошую пользу приносил в лучшие годы, рекорд поставил, и не сломался после слитого видого, и нападок тебе подобных...

    19.03.2025

  • dinela

    Они потомки ребят с Альфа Центавры,у них нет хвостов...Только жабры!

    19.03.2025

  • Andrey Victorovich

    Сергеев в сборной, а Соболев в пролёте, вот это я понимаю ушел на повышение

    19.03.2025

  • marchela13

    Да чмошник этот Карпуша.

    19.03.2025

  • Ферапонт Питерский

    :rolling_eyes:Ну, а с хвостами шо? Поди, при развороте заносить будет:frowning2:?

    19.03.2025

  • Саша

    Решили, что для Гренады и такой состав подойдет. Посмотрим сколько минут понадобится забить первый мяч.

    19.03.2025

  • dinela

    Их уже прямоходящими сделали!Два месяца готовят,наши специалисты естественно!

    19.03.2025

  • Ферапонт Питерский

    :thinking:Вы таво..уведомление в Зимбабве или куда там отправили? А, тож поди пока с пальм послазят....

    19.03.2025

  • dinela

    Дзюбе!Кому же ещё?

    19.03.2025

  • dinela

    Бруней почти пол ляма население,а в Гренаде 114 тысяч!)))Кто сильней?В Долгопрудном больше!

    19.03.2025

  • kapran

    Кому вообще нужен этот матч ?

    19.03.2025

  • andy1962

    странный состав

    19.03.2025

  • Митек

    Глушаков и Батраков чудаки из чудаков.

    19.03.2025

  • Owck

    Отряд не заметил Потери бойца И «Яблочко»-песню Допел до конца. Лишь по небу тихо Сползла погодя На бархат заката Слезинка дождя... Новые песни Придумала жизнь, — Не надо, ребята, О песне тужить. Не надо, не надо, Не надо, друзья... Гренада, Гренада, Гренада моя!

    19.03.2025

  • al-an-ko

    Нимб не давит - святоша.

    19.03.2025

  • Vasiliy Pupkin

    Весь состав Гренады и перечислили, собственно ) Включая топеров.

    19.03.2025

  • dinela

    Я хату покинул, Пошел воевать, Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать. Прощайте, родные! Прощайте, семья! «Гренада, Гренада, Гренада моя!»

    19.03.2025

  • Михаил Бондарев

    Интересно, а Гренада сильнее Брунея?

    19.03.2025

  • Vasiliy Pupkin

    Дрим Тим

    19.03.2025

  • dinela

    Умяров это голова!(два уха)

    19.03.2025

  • МАО

    Тогда Умяров должен быть зеброй-черный в белую полоску. Или белый - в чёрную.

    19.03.2025

  • dinela

    У меня телевизор КВН!Там все чёрные,ну или белые.

    19.03.2025

  • shpasic

    Латышонок, Литвинов... и тренер - Эстонец.

    19.03.2025

  • МАО

    Умяров - черный ? Или красно-белый?

    19.03.2025

  • dinela

    Умяров не в сборной-потому что он чёрный!

    19.03.2025

  • МАО

    А какая разница ?

    19.03.2025

  • dinela

    А он разве татарин?Я думал румын.

    19.03.2025

  • МАО

    100%. А Мартинеса почему в заявке нет ?

    19.03.2025

  • Россияне, скинемся по рублю Проиграют меньше 0:9, отдадим всю суммУ

    19.03.2025

  • dinela

    Умяров это не Пруцев...

    19.03.2025

  • МАО

    Верим. Умяров - это что ?

    19.03.2025

  • МАО

    Хороший состав. Из наличия игроков- почти оптимальный.

    19.03.2025

  • Лев Лимин

    Крепко Вы приложили Карпина! Неужели он не посоветовался с Вами по Дзюбе? Непорядок, но и Вы Карпина причесали по полной, хотя бы завтра написали, а то вдруг тренер прочитает и не сможет вести игру сборной?

    19.03.2025

  • МАО

    1. Гренадинец. 2. Гренадинец. 3... 11. Вратарь - Гренадёр

    19.03.2025

  • dinela

    Сидящий на лавке Пруцев в составе,а Умярова нет!)))ВАЛЕРА,НЕ ВЕРИМ!

    19.03.2025

  • Porco Rosso

    А состав Гренады... состав Гренады слишком известен, чтобы его называть.

    19.03.2025

  • Владимир Иванович

    Ну не Соболева же ставить в основу ?

    19.03.2025

  • Олег

    А где состав Гренады? ))

    19.03.2025

  • dubovykh.igor

    Всегда относился с уважением к Валера-верим, но, кто же тебя купил, или кто тебе приказал взять в сборную Д-юбу? Наверное мы многого не узнаем, но, то, что ты отступил от своей позиции не брать в сборную игроков старше 30лет, и пошел в обратку, говорит о том, что ты или не отвечаешь за свои слова или, что на тебя крепко надавили. Валера, я был о тебе лучшего мнения. Теперь я тебя просто не воспринимаю, как тренера со своим мнением. Ты упал очень низко, после этого решения.

    19.03.2025

  • Штабсъ-комиссаръ

    Джек-пот!

    19.03.2025

