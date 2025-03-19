Дзюба, Глушенков и Батраков выйдут с первых минут в матче с Гренадой
Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Гренадой
Сборная России объявила стартовый состав перед BetBoom товарищеским матчем с Гренадой.
Сборная России: Латышонок, Адамов, Сильянов, Солдатенков, Горшков, Фомин, Пруцев, Батраков, Глушенков, Садулаев, Дзюба (капитан).
Запасные: Ставер, Агкацев, Круговой, Ибишев, Литвинов, Черников, Кисляк, Мостовой, Бакаев, Мусаев, Сергеев.
Сборная Гренады: Филлип, Чарльз, Франк, Габриэль, Фрэнсис, Эттьен, Акинс, Абрахам, Айзек, Пьер, Уильямс.
Запасные: Белфон, Телесфорд, Вальчин, Джордж, Льюис, Уильямс, Дуглас, Маршалл, Гиттенс.
Матч Россия — Гренада пройдет в Москве 19 марта. Начало — в 20.00 мск.
