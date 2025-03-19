Футбол
19 марта, 18:30

Россия — Гренада: трансляция матча, смотреть онлайн

Товарищеский матч между Россией и Гренадой пройдет в Москве 19 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России встречается со сборной Гренады в товарищеском матче в среду, 19 марта. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. За ключевыми событиями игры Россия — Гренада можно следить также в матч-центре нашего сайта.

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.Россия — Гренада. Онлайн-трансляция товарищеского матча

Игру Россия — Гренада транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также матч покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сообщил, что капитаном команды в этой игре будет Артем Дзюба. Форвард пока делит звание лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым — у обоих нападающих по 30 голов.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Сборная России показала раздевалку перед матчем с Гренадой

Дзюба, Глушенков и Батраков выйдут с первых минут в матче с Гренадой

КХЛ на Кинопоиске

