Товарищеский матч между Россией и Гренадой пройдет в Москве 19 марта

Сборная России встречается со сборной Гренады в товарищеском матче в среду, 19 марта. Начало игры на «ВТБ Арене» в Москве — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. За ключевыми событиями игры Россия — Гренада можно следить также в матч-центре нашего сайта.

Игру Россия — Гренада транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также матч покажут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Товарищеские матчи. .

19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне сообщил, что капитаном команды в этой игре будет Артем Дзюба. Форвард пока делит звание лучшего бомбардира сборной с Александром Кержаковым — у обоих нападающих по 30 голов.