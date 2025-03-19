Футбол
19 марта, 19:48

Черчесов: «Вызов Дзюбы — сенсация»

Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов форварда Артема Дзюбы в национальную команду.

«В моей практике никогда не было такого, чтобы РФС просил вызывать определенного футболиста. Думаю, что и сейчас такого нет. Вызов Дзюбы — сенсация. Он все доказывает своей игрой. Он забивает, бьет рекорды», — рассказал Черчесов.

В составе сборной России 36-летний Дзюба в последний раз выходил на поле 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за национальную команду — столько же забил Александр Кержаков.

Матч Россия — Гренада пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

    Айдамиров считает, что Дзюба побьет рекорд по голам за сборную России в матче против Гренады

