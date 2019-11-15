Ромелу Лукаку: «Мы приехали побеждать, а не просто хорошо провести время»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку на пресс-конференции рассказал об игре отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Россией, адаптации и вспомнил ЧМ-2018.

— Мы приехали побеждать, а не просто хорошо провести время. Для нас не важно, кто наш соперник. Это игра для нас имеет исключительную важность. Россияне будут также мотивированы, как и мы. Нас ждет серьезная игра, — отметил Лукаку

— Какой матч чемпионата мира, сыгранных здесь, запомнился больше — с Францией или Англией?

— Больше всего на нас произвела впечатление игра с Англией. Речь шла о борьбе за медали.

— Быстро ли вы адаптируетесь к игре Бельгии?

— За те три года я уже приспособился к стилю, которые принимает тренер. Я хорошо знаю игроков. В течение двух недель мы готовимся. Никаких проблем. (Дмитрий Зимин)

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