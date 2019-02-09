Олег Гусев: "Смолов попробовал пробить пенальти как Милевский - теперь изгой России"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Гусев сравнил послематчевый пенальти Артема Милевского в 1/8 финала ЧМ-2006 Украина - Швейцария и 11-метровый Федора Смолова в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия.

- Он же приехал с молодежного чемпионата Европы. Я это отчетливо помню. Он шел бить, и ему все говорили: "Только не как на Европе. Только не как на Европе", - сказал Гусев в программе "Зе Интервьюер". - Не знаю, что у него происходило в голове. Ну вот Смолов попробовал так же – теперь изгой России. Не знаю, надолго ли. Сейчас все вспоминают гол Милевского, а ведь промах мог перечеркнуть все.

Сборная России после ничьей в игровое время (2:2) уступила Хорватии в серии пенальти (3:4).