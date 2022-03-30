Канчельскис: «Было бы интересно посмотреть, как сыграла Россия с такой Польшей»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал итог финального стыкового матча ЧМ-2022 Польша — Швеция (2:0).

53-летний Канчельскис заявил, что его не впечатлила игра польской команды, но отметил их характер.

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0, — цитирует Канчельскиса «Чемпионат». — Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты».

Экс-игрок «МЮ» также заявил, что ему было бы интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с Польшей в матче квалификации ЧМ-2022.

«Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли... Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — добавил Канчельскис.

29 марта сборная Польши одержала победу над Швецией (2:0) и вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч. 24 марта поляки должны были сыграть с Россией, однако команда Валерия Карпина была отстранена от турнира по политическим причинам.

Ранее в интервью Superexpress Sport 32-летний футболист заявил, что сборная Польши заслужила выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.