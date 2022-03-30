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Канчельскис прокомментировал стыковой матч ЧМ-2022 Польша — Швеция

Канчельскис: «Было бы интересно посмотреть, как сыграла Россия с такой Польшей»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сборная Польши.
Фото Reuters

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал итог финального стыкового матча ЧМ-2022 Польша — Швеция (2:0).

53-летний Канчельскис заявил, что его не впечатлила игра польской команды, но отметил их характер.

«Я смотрел матч Польши со Швецией. Не сказал бы, что меня впечатлила игра, но поляки молодцы: проявили характер, обыграли шведов 2:0, — цитирует Канчельскиса «Чемпионат». — Они добыли результат и теперь поедут на чемпионат мира. Шведы играли неплохо, но не смогли реализовать свои моменты».

Экс-игрок «МЮ» также заявил, что ему было бы интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с Польшей в матче квалификации ЧМ-2022.

«Обыграла бы сборная России Польшу? Да сложно что-то предположить. Могли бы, не могли... Если бы матч состоялся, было бы очень интересно посмотреть, как сборная России сыграла бы с такой Польшей. Как получилось в итоге, мы все, к сожалению, знаем. Будем следить за конгрессом ФИФА и надеяться только на лучшее», — добавил Канчельскис.

29 марта сборная Польши одержала победу над Швецией (2:0) и вышли в финальную часть ЧМ-2022, сыграв только один стыковой матч. 24 марта поляки должны были сыграть с Россией, однако команда Валерия Карпина была отстранена от турнира по политическим причинам.

Ранее в интервью Superexpress Sport 32-летний футболист заявил, что сборная Польши заслужила выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)
Источник: https://www.championat.com/football/news-4650589-kanchelskis-bylo-by-interesno-posmotret-kak-sbornaya-rossii-sygrala-by-s-takoj-polshej.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Андрей Канчельскис
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ФК Манчестер Юнайтед
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