Боярский: «Переход в Азию? Уверен, что это правильный путь развития»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

— Недавно УЕФА вернул к международным турнирам наши сборные до 17 лет.

— Это очень хорошо. Спорт должен быть огражден от всех международных ситуаций. Это обязанность мировой общественности. Спорт всегда несет мир.

— Смотрели последние товарищеские матчи сборной России?

— Да. Пока наша сборная еще достаточно хромая. Поэтому судить о том, что мы увидели, рано.

— Вам было бы интересно следить за сборной, если бы она выступала в Азии?

— А так оно и будет. Уверен, что это правильный путь развития. Футбол многогранен и интересен в любых вариантах.

— Но опять же — уровень там ниже.

— Разумеется. Но самое замечательное — азарт и атмосфера. Бывают не очень удачные театры, но порой там такие спектакли, что эффект гораздо сильнее, чем от проверенных и маститых мастеров.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.