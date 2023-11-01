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Сегодня, 13:26

Булыкин шокирован новостью о задержании экс-футболиста сборной России Бугаева

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал задержание с наркотиками экс-партнера по национальной команде Алексея Бугаева.

«Мы пересекались в сборной России, но я не был с ним близко знаком. Такие новости шокируют всю футбольную общественность. Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь. Надеюсь, полиция во всем разберется», — приводит слова Булыкина RT.

1 ноября появилась информация, что 42-летнего экс-футболиста задержали в Краснодаре, где обнаружили при нем порядка 495 г мефедрона. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин рассказал «СЭ», какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков.

Источник: RT
Алексей Бугаев
Дмитрий Булыкин
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Адвокат Жорин рассказал, какое наказание грозит Бугаеву за распространение наркотиков
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