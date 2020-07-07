Мариу Фернандес рассказал, как принял решение бить пенальти в матче с Хорватией

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес вспомнил о четвертьфинале чемпионата мира-2018 против Хорватии. Дополнительное время завершилось вничью (2:2), Фернандес спас команду от поражения, забив на 115-й минуте. В серии послематчевых пенальти он не смог реализовать пенальти, как и Федор Смолов. Россия уступила 3:4 и вылетела с турнира.

— Когда мы готовились к турниру, я ощущал, что болельщики не очень-то верят в наше успешное выступление, — цитирует официальный сайт РФС Фернандеса. — Но их было можно понять: мы неудачно сыграли два матча с Бразилией и Францией в марте, затем проиграли Австрии и сыграли вничью с Турцией перед чемпионатом мира. Получается, мы сами дали болельщикам повод для сомнений.

Почему я чаще забиваю именно в концовке матча? Дело в том, что по ходу встречи я во время стандартных положений остаюсь сзади. Но если истекают последние минуты и мы проигрываем, то я иду в штрафную. Вот и с Хорватией терять было уже нечего, и я подключился к атаке. Когда Дзагоев сделал подачу и я забил, казалось, что мы пройдем дальше. Но потом была серия пенальти...

Решение бить пенальти было общим. Я забил гол в концовке, был уверен в себе, и мы с тренерским штабом пришли к мнению, что мне надо бить. После матча я попросил прощение за нереализованный пенальти, также постарался поддержать промахнувшегося Смолова. Ошибки случаются у всех.