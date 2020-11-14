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Кудряшов высоко оценил уровень игроков сборной Турции

14:07
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Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций против Турции.

— Турция всегда славилась индивидуальными качествами. Игроки очень хорошего уровня. Плюс с нынешним главным тренером они здорово прибавили в плане тактики. И сейчас представляют очень крепкую и хорошую команду. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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