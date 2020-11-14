Кудряшов высоко оценил уровень игроков сборной Турции
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о подготовке к матчу Лиги наций против Турции.
— Турция всегда славилась индивидуальными качествами. Игроки очень хорошего уровня. Плюс с нынешним главным тренером они здорово прибавили в плане тактики. И сейчас представляют очень крепкую и хорошую команду. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.