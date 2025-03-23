Футбол
23 марта, 13:33

Карпин: «Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем стиль футбола, в который играет «Сьон»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил форму полузащитника Антона Миранчука перед BetBoom Матчем с национальной командой Замбии.

— В какой форме Антон Миранчук?

— В Jogel. На мой взгляд, Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем стиль футбола, в который играет «Сьон». Ему там тяжело.

— Какой клуб ему бы подошел?

— «Барселона». Потянул бы или нет — другой вопрос.

— Почему не вызвали Алексея Миранчука?

— Алексей Миранчук с удовольствием приехал бы в сборную, но у них чемпионат не останавливается. Смотрю ли его матчи по ночам? Зачем, если можно посмотреть в записи утром?

25 марта Антон Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Замбией. Игра стартует в 20.00 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России
Карпин объяснил, почему весенние матчи сборной России проходят в Москве

Карпин — о Дзюбе: «Мы вызывали его для болельщиков»

КХЛ на Кинопоиске

