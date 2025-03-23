Карпин: «Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем стиль футбола, в который играет «Сьон»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил форму полузащитника Антона Миранчука перед BetBoom Матчем с национальной командой Замбии.

— В какой форме Антон Миранчук?

— В Jogel. На мой взгляд, Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем стиль футбола, в который играет «Сьон». Ему там тяжело.

— Какой клуб ему бы подошел?

— «Барселона». Потянул бы или нет — другой вопрос.

— Почему не вызвали Алексея Миранчука?

— Алексей Миранчук с удовольствием приехал бы в сборную, но у них чемпионат не останавливается. Смотрю ли его матчи по ночам? Зачем, если можно посмотреть в записи утром?

25 марта Антон Миранчук выйдет в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с Замбией. Игра стартует в 20.00 по московскому времени.