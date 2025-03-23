Карпин объяснил, почему весенние матчи сборной России проходят в Москве

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину выбора Москвы в качестве места проведения весенних товарищеских матчей национальной команды.

— Почему весенние матчи играете не в регионах?

— Сборные, которые приезжают в Россию, летят через Москву. Они не в восторге, что им надо еще куда-то лететь.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили сборную Гренады со счетом 5:0. 25 марта национальная команда России встретится с Замбией. Игра стартует в 20.00 по московскому времени.