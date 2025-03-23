Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

23 марта, 13:25

Карпин объяснил, почему весенние матчи сборной России проходят в Москве

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину выбора Москвы в качестве места проведения весенних товарищеских матчей национальной команды.

— Почему весенние матчи играете не в регионах?

— Сборные, которые приезжают в Россию, летят через Москву. Они не в восторге, что им надо еще куда-то лететь.

19 марта россияне в товарищеском матче разгромили сборную Гренады со счетом 5:0. 25 марта национальная команда России встретится с Замбией. Игра стартует в 20.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
Сборная Гренады по футболу
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Названы новые автомобили-бестселлеры в России в начале осени
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
В «Динамо» уволили главного босса, Карпин - следующий?
Банк России меняет внешний облик и номиналы банкнот. Что нужно знать
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
МРК «Буря» поразил ракеты-мишени комплексом «Панцирь-М» в Балтийском море
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Митрофанов: «Почему бы в качестве жеста примирения не дать сборной России wild card на ЧМ-2026?»
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Overkiller

    - Надо популяризировать футбол в регионах! - А почему все матчи в Москве играете, а не в других городах? - Нууу, Гренадцам с Зимбабвийцами дальше добираться не охота...

    23.03.2025

  • КирпичИнвест

    За чужой счет пьют даже язвенники и трезвенники --- Не надо юродствовать. Доставка, проживание, да еще и бонусы за то, что согласились, - всё за счет РФС. Причем, наверняка, летают не общим рейсом Аэрофлота, а чартером. Так что как миленькие слетали бы и в Волгоград, и в Питер. А вот кому и сколько отстегнул ВТБ, что матчи на их арене, - об этом бы спросили. И не у Карпина, а у Дюкова.

    23.03.2025

    • Карпин: «У Кисляка есть все задатки, чтобы стать большим футболистом — впечатляет интеллектом»

    Карпин: «Антон Миранчук гораздо более тонкий игрок, чем стиль футбола, в который играет «Сьон»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости