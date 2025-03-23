Карпин — о Дзюбе: «Мы вызывали его для болельщиков»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что форвард Артем Дзюба не сыграет в BetBoom товарищеском матче с Замбией.

«Надеялся, что Дзюбу вызывали, чтобы не спрашивали больше. Я ему еще до вызова сказал, что, скорее всего, будет так, как произошло — покинет команду до Замбии. Он это знал. Мы вызывали его для болельщиков», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков не сыграют против Замбии 25 марта.