23 марта, 13:35

Карпин — о Дзюбе: «Мы вызывали его для болельщиков»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба и Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что форвард Артем Дзюба не сыграет в BetBoom товарищеском матче с Замбией.

«Надеялся, что Дзюбу вызывали, чтобы не спрашивали больше. Я ему еще до вызова сказал, что, скорее всего, будет так, как произошло — покинет команду до Замбии. Он это знал. Мы вызывали его для болельщиков», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Дзюба, полузащитник Даниил Фомин и защитник Александр Солдатенков не сыграют против Замбии 25 марта.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
  • Зенит-чемпион

    тi проклят вездесущим рабинером, те крышко!

    24.03.2025

  • Knockouter

    цзюба - ярый рашист, именно поэтому была исполнена вся эта клоунада с его рекордом и возвращением на один матч! Именно таким, по мнению режима, должно быть лицо российского футбола!

    23.03.2025

  • ivaradm

    А что, и забивает и конкурсы у него хорошие на видео :-)

    23.03.2025

  • rashton22

    шутка. Иначе никак

    23.03.2025

  • Як Цидрак

    Вы здесь в начале марта обсуждали с Крассом поход на просмотр Спартак-Зенит в какой-то питерский бар. Если не хотите, чтобы над вами стебались по итогам выноса вашего возможного похода туда сюда, выносите наф это в другие форумы. А здесь вам могут задать вопрос - вы такой до сих пор нервный сегодня из-за резалта той игры? Не сложно сформулировал?

    23.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    вот именно!!! невозможно стало на сайте из-за энтих шизофренников, куда неглянь везде удаленные каменты этого невминоса!

    23.03.2025

  • Кудрявый мальчуган

    друже тебя опять абидели, в норку нассали?

    23.03.2025

  • Як Цидрак

    Какие в жопу военные учения, какие в жопу сподвижники, нафик ты удаляешь собственные посты, бухой чтоль совсем? Мля заходишь почитать людей, дык каждый день какой-нибудь псих засирает ветки. И это даже не учитывая этих гбэшных шизофреников фует. Капец.

    23.03.2025

  • Як Цидрак

    Ты какой-то психованный сегодня. И Декстерос. Вы не вместе смотрели в питерском баре Спартак-Зенит по зову Красса?

    23.03.2025

  • Valekka

    То вызвал потому,что Дзюба заслужил,то для показа болельщикам на одну игру-лисявый,скользкий эстонец,сказал бы просто,что "попросили" вызвать. Нужен ли сборной такой тренер?!

    23.03.2025

  • Diman_madridista

    Кержакова унизили тоже для болельщиков?

    23.03.2025

  • Кабанчик

    Даже тут Дзюба подленько поступил, зная что Кержаков уже тренирует, и не сможет ответить, позвонил Валере и умолял взять его на один матч с самой слабой командой в мире, чтоб установить рекорд. Валера долго не соглашался, но видно его попросил тот, от чьей просьбы он не смог отказаться.

    23.03.2025

  • Aston Villa

    Какой же ты мудак, эстонец!!!

    23.03.2025

  • Aprel

    Дзюба жив! :relieved:

    23.03.2025

  • Кабанчик

    похоже все таки от солевых

    23.03.2025

  • Aprel

    То бишь, на первом месте, есть политика, а не СПОРТ! Видимо поэтому, у нас в России, профессиональные спортсмены-миллионеры и торчат на бюджете страны, чтобы всегда были под рукой, для пропаганды и ширмы! Слава чекистам-миллиардерам! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    23.03.2025

  • Porco Rosso

    От соевых.

    23.03.2025

  • Ikar

    В обще то футбол и существует для болельщиков, Валера .

    23.03.2025

  • Пётр Петрович

    если не так как он думает - значит проплаченые

    23.03.2025

  • Кабанчик

    Думаю и Кержакова надо пригласить ради болельщиков на прощальный матч с каким-нибудь Сент-Кент и Невис

    23.03.2025

  • взять все и поделить

    Т.е. сборная - это такой клуб по удовлетворению личных интересов и для задорного озорства))) Объявление. Товарищи российские футболисты, кто напишет самую прикольную причину необходимости вызова в сборную, попадет на игру с Замбией! Первые 11 написавших получают выход в стартовом составе! Прием заявок до 20:00.

    23.03.2025

  • 55555....

    Пля,а как узнать?

    23.03.2025

  • Valera Krasin

    Даже гордон порвали :grinning:

    23.03.2025

  • Яна Калинина

    Кержакова теперь,и ему шанс)клоунада с этими дзюбами

    23.03.2025

  • 55555....

    Не успел прочитать))) Вас стерли!))

    23.03.2025

  • Пётр Петрович

    Игорёк со Львовской области?

    23.03.2025

  • 55555....

    Ух ты. А где смотреть?)Где,тот кружочек?)

    23.03.2025

  • Angeldust

    сборная играет с замбиями и гренадами - это не матчи, где очень необходимо вызывать лучших

    23.03.2025

  • soldat83

    Оп давай давай

    23.03.2025

  • Илья53

    Уважаю Дзюбу - красава , заслужил рекорд

    23.03.2025

  • 55555....

    Браво Анатоль!!!

    23.03.2025

  • ONIKAN2013

    Нетушинские тоже с этим мнением согласны.

    23.03.2025

  • Кабанчик

    проплаченные лайки за Дзюбу, все с новых аккаунтов

    23.03.2025

  • ONIKAN2013

    Да ладно)))))

    23.03.2025

  • Леший

    Вы общероссийский опрос проводили? Или "очевидное большинство болельщиков" - это обитатели здешнего сайта, устраивающие срач по любому поводу? Они репрезентативны? Лично мне (как болельщику) эта история понравилась. А что касается клоунады, это ничего, что за последние два-три года через сборную прошли человек 50? Это не просмотр, а настоящая клоунада. Зачем нужно было "просматривать", к примеру, Бакаева? Уровень Зелимхана неизвестен? Он является надеждой российского футбола? А приглашать в соперники сборные типа Гренады и Брунея - это не клоунада?

    23.03.2025

  • Slavik Nikitin

    Дзюба легенда

    23.03.2025

  • 55555....

    Паяцы Дзюбеевы, что бы пели?)))

    23.03.2025

  • trops57

    Такое впечатление, что ты не видел полные трибуны болельщиков. Глядел только на журналистов

    23.03.2025

  • 55555....

    Допустим Замбии,Кержаков забил бы 2. Ну и???)))

    23.03.2025

  • trops57

    Они сами выбирают, играть или не играть. Тренер только был бы рад, если бы они появились в составе

    23.03.2025

  • Gordon

    Ну почему же? У человека в сообщениях либо "пуканы", либо "тушинские", либо и то, и другое. Это безумно, нечеловечески интересно )

    23.03.2025

  • Dexterous

    Главное, все позитивные комментарии от свеженьких аккаунтов. Все проплаченные членолюбители - объединяйтесь! Больше минусов - больше зарплата! Странно что Роман еще не разработал такую тактику. Там его вон все недолюбливают. Тут вот Артемку все перелюбливают. А нужен - баланс!

    23.03.2025

  • 55555....

    И куда Галицкий смотрит?))

    23.03.2025

  • Илья53

    Дзюбе всяческий респект и уважение

    23.03.2025

  • Gordon

    Роналду и Месси не играют за сборные, которым в ближайшей перспективе не светят большие турниры. Дважды два четыре.

    23.03.2025

  • Кабанчик

    от солодовых?

    23.03.2025

  • trops57

    В футбол, играет не возраст, а мастерство. А то ты, как я погляжу, уже и Роналдо и Месси на пенсию отправил

    23.03.2025

  • Gordon

    О, лексика подворотни подвалила :)

    23.03.2025

  • крым наш

    Уважение Дзюбе от олдовых

    23.03.2025

  • Gordon

    Беседа с человеком, которого интересуют "пуканы", для меня интереса не представляет, бисера не хватит. Всего доброго)

    23.03.2025

  • Dexterous

    То есть это болельщики надавили на Валеру! Так хотели Артемку лицезреть! Да, он наш футбольный бог! Не нужен нам Лео и Криш - нам нужен Артемия кринж!!!

    23.03.2025

  • Gordon

    Именно что ни к каким. Поэтому и не вызваал возрастных. А тут не сдержал слова и устроил это говношоу.

    23.03.2025

  • Gordon

    Я не против игр сборной с теми, с кем возможно. Речь исключительно о том, что это ничего не значащая характеристика.

    23.03.2025

  • trops57

    А к каким соревнованиям он готовит сборную?

    23.03.2025

  • trops57

    Играет команда. Против кого играет, не им решать. Если ты можешь, договорись с Испанцами, Уругвайцами, Аргентинцами. В данной игре, Дзюба сыграл хорошо. Много классных игроков, бывших на поле и получающих намного больше Дзюбы не забили, а он забил

    23.03.2025

  • 55555....

    Вы,,,хомИк?))

    23.03.2025

  • 55555....

    Я серьезно вообще то..

    23.03.2025

  • Gordon

    Ему перечислили Канчельскиса, Акинфеева, Аршавина и Лоськова, а он всё про "тушинских" :)))) О - одержимость)

    23.03.2025

  • Кабанчик

    а сколько "Лучший" забил в Лиге чемпионов? или сборным из первой десятки рейтинга Фифа? А в Европу почему его не взяли, хотя он лучшего агента нанял? давайте не будем петь игроку чуть выше среднего дифирамбы

    23.03.2025

  • Gordon

    Никиту Павловича тоже можно подключить.

    23.03.2025

  • 55555....

    Зачем дятлу,что то обьяснять???)))

    23.03.2025

  • Gordon

    Есть вещи поважнее пиара.

    23.03.2025

  • Gordon

    Этот самый тренер раз дцать сказал, что не будет вызывать возрастных игроков и вполне логично объяснил, почему. А тут на тебе. Ну и "не испортить" в матче с Гранадой - так себе похвала)

    23.03.2025

  • 55555....

    Ну так Кержакова вызови. Для равновесия. Раз уж Сборная,как сборище клоунов...

    23.03.2025

  • Gordon

    Бойцовских качеств не отнять. Но они не исключают как ряда других, совсем не положительных, качеств, так и идиотизма и смехотворности этого вызова.

    23.03.2025

  • trops57

    Хорошая позиция тренера, хочу вызову в сборную, хочу нет. Как играет футболист, его не волнует.Это только с Дзюбой так????

    23.03.2025

  • Gordon

    Безумно:))))

    23.03.2025

  • Gordon

    То есть все, кто против этого цирка, обязательно "тушинские"? Понятно:)))

    23.03.2025

  • trops57

    и самоё интересное, что Дзюба, ничего не испортил. Вопрос, так ли хорош гл. тренер, если не оценивает мастерство игрока?

    23.03.2025

  • Кабанчик

    легенда это Карпин, Мостовой, Онопко, Канчельскис, Харин, Титов, Аленичев, Лоськов, Акинфеев, Цымбаларь, Аршавин, а Дзюба в этот ряд никак не лезет. Где то под ними.

    23.03.2025

  • sdf_1

    Не для болельщиков, а для журналистов. Болельщики на пресс-конференции не ходят и статьи с заголовками "Карпин! Вызови Дзюбу!! Ему надо рекорд Кержакова побить!!!" не пишут

    23.03.2025

  • Dostonbek Khamdamov

    Дзюбиньо боец , с характером, всегда и везде доказывал

    23.03.2025

  • Пётр Петрович

    Народ Дэюбу любит

    23.03.2025

  • EAst17

    Дзюба легенда российского футбола

    23.03.2025

  • Кабанчик

    Думаю, правильно сказать не для болельщиков, а глоров, которые в Футболе мало что смыслят, а настоящему болельщику Дзюба уже давно до фонаря, учитывая его низкую репутацию.

    23.03.2025

  • Sane4kin18

    Дзюба лучший!!

    23.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Очень жаль, что Артемий не сыграет с Замбией. Верните его, пока не поздно! (Болельщик сборной России)

    23.03.2025

  • Slavik Nikitin

    только тушинские , это далеко не большинство

    23.03.2025

  • Дзюба неплохой футболист бесспорно. У него есть характер. В принципе, молодец! Но Валерий Георгиевич, обсуждайте это с Артемом на кухне, пожалуйста. Для меня Кержаков всё-равно лучший, как и Аршавин.

    23.03.2025

  • Porco Rosso

    А у болельщиков вы спросили, нужен им Дзюба?

    23.03.2025

  • Rutozid

    Это как бы и так очевидно, но, видимо, Карпин поясняет совсем для бестолковых. Разумеется, при реальной квалификации его бы никто не позвал, ибо Дзюба star. Даже Superstar. Но для шоу и швыряния костей СМИ, для установки рекорда и встряски инфопростраства - конечно, да. Матч все равно ничего не значащий, а внимание привлечет. С точки зрения пиара все ясно и понятно. И никакие "звонки сверху" для этого не нужны.

    23.03.2025

  • Gordon

    А ничего, что очевидное большинство болельщиков было против этой клоунады? :)

    23.03.2025

  • ValeraK

    Да, подтвержу и здесь тоже!)

    23.03.2025

