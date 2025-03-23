Футбол
23 марта, 13:54

Карпин: «Если сборную России вернут к официальным соревнованиям, то тема с совмещением закрыта»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин исключил совмещение работы в национальной команде и клубах РПЛ.

Ранее экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» поделился мнением о том, что Карпин покинул «Ростов» для того, чтобы летом возглавить бело-голубых.

— Исключаете вопрос совмещения?

— Сегодня для меня эта тема закрыта. Что будет через два месяца, через полгода? Не знаю. Если вернут к официальным соревнованиям, то это тема закрыта. На слухи о «Динамо» не обращаю внимания, это вы обращаете. «Ростов» после рестарта хорошо выглядит. Созваниваемся, но не каждый день.

25 марта сборная России проведет товарищеский матч с Замбией. Игра стартует в 20.00 по московскому времени.

