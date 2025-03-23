Футбол
23 марта, 14:28

Ларин с иронией ответил на вопрос о том, что нужно сделать Умярову для вызова в сборную

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболист «Спартака» Наиль Умяров
Наиль Умяров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» высказался о невызове полузащитника «Спартака» Наиля Умярова на мартовский сбор национальной команды.

«Каждый раз, когда меня спрашивают про сборную России, отвечаю одинаково: есть главный тренер, и он вправе решать, кого вызывать, а кого нет. Я всегда на стороне тренера сборной. Заслужил ли Наиль вызов? Наверное, сейчас Наиль — лучшая версия себя. Но будь я тренером, я бы может тоже не вызвал, потому что мне бы сказали, что только чертановских вызываю: четыре человека были в старте, шесть — в заявке. Но с другой стороны, мы же не виноваты, что школа так хорошо сработала в те годы», — сказал Ларин «СЭ».

Также бывший директор академии «Чертаново» рассказал, что нужно сделать Умярову для получения вызова в сборную России.

«Сколько говорили про вызов Дзюбы? А я один раз обратился в «Коммент.Шоу» к Карпину, чтобы он вызвал Артема и через два дня он в сборной. Может быть, Наилю надо было мне позвонить. Но это шутка», — добавил Ларин.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник отметился одним голом в 20 матчах РПЛ.

Наиль Умяров
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Николай Ларин
  • GibsonLesPaul

    Щютыник)))

    23.03.2025

  • rashton22

    кто такой Ларин? Вообще никто не знает

    23.03.2025

  • lvb

    Имха. Дзюбия для 31-го гола вызвать было нуно. Умяров как оборонительный опорник(НЕ "бокс ту бокс"!) для сборной абсолютно необходим, среди русских игроков таких почти нет, но с ним надо еще много работать.. на предмет игровой дисциплины. Что касаемо "бокс ту бокс" .. даже Пруцев сильнее Умярова. .

    23.03.2025

