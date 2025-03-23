Футбол
23 марта, 13:46

Максименко выйдет с первых минут в матче Россия — Замбия

Артем Бухаев
Корреспондент
Виталий Кафанов и Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Александр Максименко выйдет в стартовом составе в BetBoom товарищеском матче с Замбией.

«С первых минут матча с Замбией выйдет Саша Максименко», — сказал Кафанов.

В матче Россия — Гренада (5:0) по одному тайму сыграли Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.

Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Максименко
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
  • Армеец

    Третьим форвардом будет! А то Рукаку нет уже....

    24.03.2025

  • Кабанчик

    Заслужил шанс себя показать

    23.03.2025

  • Фрей фе

    Ну вот тризда сборной. Этот доставщик привезёт даже то, о чём не просили.

    23.03.2025

  • Степочкин

    Я бы поставил Волка из Динамо Мх - в не сильном клубе и не намного больше пропустить чем лидеры надо суметь. Пусть Максименко попробует также в Динамо Мх, в Спартаке с более сильными игроками и вратарь среднего уровня справится.

    23.03.2025

  • инок

    Сухаря Саше пожелаю. И что-бы вернулся из сборной без травм.

    23.03.2025

  • 55555....

    На ноль. Плюс будет,к играм за Сборную...

    23.03.2025

  • ksv-65

    То ли дело, был бы НАСТОЯЩИЙ матч сб. России - сб. лег МОСКВЫ, а другой матч со сб.легионеров Питер, Краснодар..значит, были бы настоящие футболисты России и ТРЕНЕРЫ, а не ублюдки..

    23.03.2025

  • Александр Коваль

    Вот вообще плевать, кто в первом тайме мяча ни разу не коснётся, а кто во втором.

    23.03.2025

  • Яна Калинина

    Заслужил парень

    23.03.2025

