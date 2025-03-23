Максименко выйдет с первых минут в матче Россия — Замбия
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Александр Максименко выйдет в стартовом составе в BetBoom товарищеском матче с Замбией.
«С первых минут матча с Замбией выйдет Саша Максименко», — сказал Кафанов.
В матче Россия — Гренада (5:0) по одному тайму сыграли Евгений Латышонок и Станислав Агкацев.
Матч между сборными России и Замбии пройдет 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.
