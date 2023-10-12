Гранат считает, что Россия заслуженно победила Камерун

Бывший защитник «Динамо Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Камеруном (1:0) в товарищеском матче.

Бывший защитник «Динамо Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Камеруном в товарищеском матче (1:0).

«Игра была довольно равная. Ребята — молодцы, здорово проявили себя. Считаю, что заслуженно победили сегодня, потому что использовали свои моменты. Если честно, от Камеруна ждал большего, именно от игры в атаке. Понятно, что у камерунцев были моменты, но они их не использовали», — сказал Гранат корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.