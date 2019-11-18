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Георгий Ярцев: «Акинфеев — номер один среди российских голкиперов»

07:55
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Вице-президент «Тамбова» и бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.

— Кстати, при мне он дебютировал в сборной в 2004 году, — рассказал Ярцев. —  В последних играх за ЦСКА Игорь вновь подтвердил свой класс. Но только Черчесов может решить, нужен ли он сборной, где место в воротах занял Гильерме. Кстати, в пропущенных четырех голах от бельгийцев я его вины не вижу. Но, повторяю, только Станиславу Саламовичу дано право принимать какое-то решение. Тем более что сам он вратарское дело изучил от и до. Да и убеждать игроков главный тренер умеет — вернул же в команду Игнашевича. Хотя если Игорь решил, то... Но, как показывает жизнь, никогда не говори никогда. А так, Акинфеев среди российских голкиперов, на мой взгляд, фигура номер один.

Георгий Ярцев — о поражении от Бельгии, Гильерме и Акинфееве

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