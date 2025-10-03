Митрофанов: «Почему бы в качестве жеста примирения не дать сборной России wild card на ЧМ-2026?»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов считает, что есть все аргументы за то, чтобы дать сборной России wild card для участия в чемпионате мира-2026.

«Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

По словам генсека РФС, в ФИФА и УЕФА плотно следят за международной повесткой и реагируют на увеличение контактов России с другими странами.

«Там надеются, что им будет дан, условно, зеленый свет, чтобы нас максимально быстро вернуть в соревнования», — добавил Митрофанов.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.