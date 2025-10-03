В РФС заявили, что многие страны меняют позицию относительно отстранения России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что многие страны меняют позицию относительно отстранения России от международных турниров.

«Коллеги по национальным ассоциациям очень правильно высказывают позицию — когда принималось решение по отстранению России, никого не спрашивали, никакого голосования стран не было. И совершенно не факт, что все эти страны тогда проголосовали бы за отстранение России. Тогда решение было принято исполкомом, на который надавить значительно проще, чем на 55 стран, у которых совершенно разные позиции. Сейчас такая же ситуация — многие страны меняют свою позицию. Если в 22-м году многие страны были очень настороженны, то сейчас по коммуникации с национальными ассоциациями я вижу, что многие допускают для себя возможность как допуска России, так и игры с Россией», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).