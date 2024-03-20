Газзаев рассказал, кого считает лидером сборной России

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал «СЭ», кого считает лидером национальной команды.

«Я думаю, если говорить о лидерах, то это, конечно, Головин, Кузяев, Захарян, Миранчук. В первую очередь это те, кто играет в топ-чемпионатах. А так я вообще считаю, что каждый должен быть лидером, каждый должен на своей позиции показать максимально хорошую игру. В каждом эпизоде должны играть лидеры, каждый игрок должен показывать свой лучший футбол. Это особенно важно в национальной команде», — сказал Газзаев «СЭ».

21 марта сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии, а 25-го — против Парагвая. Обе игры состоятся на «ВТБ-Арене» в Москве.

(Игорь Гурьев)